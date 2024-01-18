Şef Somer Sivrioğlu'nun yargılandığı davada yeniden keşif kararı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin ünlü şef ve MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu ve 6 kişinin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

Mahkeme, keşif sonrasında söz konusu duvarın özel mülkiyet olarak kalıp kalmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya, sanık Kazım Evirgen ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'ndan olay yerindeki istinat duvarıyla restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiğini belirtti.

SANIK AVUKATLARI: "SORUMLU BELEDİYE"

Sanık avukatı Nail Gönenli, duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığını ve sorumluluğun belediyeye ait olduğunu söyledi.

Şikayetçi avukatları ise "Her ne kadar harita cevaplarına göre özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da duvarın, işletmenin dış bahçesinin istinat duvarı olarak fiili bir kullanımı söz konusudur. Dolayısıyla sanık avukatlarının beyanları doğru değildir. Keşif sonrası aldırılan raporda yapıyı kiralayan ve işletenlere kusur atfedilmiştir" dediler.

KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, dosyaya LİHKAB'tan gelen CD ve belgeler doğrultusunda olay mahallinde üye hakimin iştirakiyle yeniden keşif yapılarak söz konusu duvarın özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin bir harita mühendisinden ve bir inşaat mühendisinden fiili kullanım iddiası kapsamında rapor aldırılmasına karar verildi.

Olayın tanığı Libya Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abdulgader'in dinlenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.