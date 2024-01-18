Sefaköy-Beylikdüzü metrosu 2 yıldır imza bekliyor

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı Projesi’nin 2024 yılı kamu yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. Özer, projenin iki yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını beklediğini kaydetti.

HABER MERKEZİ



CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, İstanbul’daki Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının 2024 yılı kamu yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. Özer, “İki yıldır Cumhurbaşkanının imzasını bekleyen proje yine bizzat Cumhurbaşkanı tarafından rafa kaldırıldı ve 2024 yılı Yatırım Programına alınmadı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 Yılı Kamu Yatırım Programı’nda 2 yıldır bekletilen İstanbul’daki Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı yine dahil edilmedi.

PROJE NEDEN ONAYLANMIYOR?

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, projenin 2019 yılında hazırlandığını, gerekli finansal kaynak bulunduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden 2022’de oy birliği ile kabul edildiğini belirterek şunları söyledi.

“Bakanlık da projeleri ve fizibilite raporlarını onayladı. Geriye tek bir imza kaldı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası. 2022 ve 2023 Kamu Yatırım Programlarına alınması için 3 kere başvuru yapıldı. Ancak iki yıldır Cumhurbaşkanının imzasını bekleyen proje yine bizzat Cumhurbaşkanı tarafından rafa kaldırıldı ve 2024 yılı Yatırım Programına alınmadı.

Akıllarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine ambargo uygulayanlar aslında zulmü İstanbullulara yapıyor. Kısaca bu iş, iktidarın İstanbul halkını cezalandırma aracına döndü. Şimdi 16 milyon İstanbullunun adına bir kere daha soruyorum. Neden bu metro hattı projesi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıyor?”

TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP’li Özer, konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Projenin neden yatırım programına alınmadığını sordu.