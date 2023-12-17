Sefalet ücretini reddediyoruz

BirGün/EGE

Milyonlar asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonucu beklerken SOL Parti, “Sefalet ücretini reddediyoruz” diyerek sokağa çıkıyor. AKP uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle toplumun bütün kesimlerini yoksulluk ve işsizlik kıskacı altına alırken SOL Parti, iktidarın bu politikalarına karşı mücadele İzmir’de eylem yaptı.

“AKP asgari ücretle emekçilere sefalet dayatıyor” sloganı ile eylem gerçekleştiren SOL Parti İzmir İl Örgütü üyeleri Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önüne yürüdü. Burada basın açıklamasını okuyan SOL Parti İzmir İl sözcülerinden Nuray Beyenç, “Asgari ücret görüşmeleri, insanca yaşam talebiyle daha çok sömürme hırsının uzlaşamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Asgari ücret görüşmeleri, açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor. İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için birleşerek mücadele etmekten başka yol yok” dedi.

SOYGUN VE SEFALET

“Uydurma enflasyon hedefinin asgari ücret çıtası olarak belirlenmesi ve asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi on iki aylık soygun ve sefalet demektir” diyen Beyenç, asgari ücretin tüm emekçiler için sefalet anlamına geldiğini söyledi. Beyenç, SOL Parti’nin asgari ücret ile ilgili taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

Asgari ücret anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı kayıplar telafi edilmeli.

İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir.

Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan anti-demokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek sözleşme yapısına geçilmeli.

Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır.

Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri en düşük, asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir.

Denizli’de ise Can doğan Meydanı’nda bir araya gelen SOL Partililer, “Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır” dedi. Denizli SOL Parti İl Başkanı Serdar Aktaş, “İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yol yok. Anayasal güvence altında olan örgütlenme ve sendika seçme hakları için tam 20 gündür mücadele eden ve patronların, Urfa Valisinin tamamen keyfi zorbalıklarına, her türlü baskıya, şiddete ve gözaltılara boyun eğmeden direnmeye devam eden Özak Tekstil işçilerini selamlıyoruz” diye konuştu.

SOL Parti’nin asgari ücret eylemleri bugün de Eskişehir’de devam edecek. Partiden yapılan açıklamada bugün saat 15.00’da Eskişehir Kanatlı AVM önünde buluşma çağrısı yapıldı. Öte yandan SOL Partililer yarın da Ankara, İstanbul ve Samsun’da sokaklarda olacak. Ankara’da saat 13.00’te Sakarya Meydanı’nda, İstanbul’da saat 13.00’te Unkapını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK) önünde, Samsun’da ise saat 15.00’te SGK önünde basın açıklamaları gerçekleştirilecek.