Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temeli atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı” inşaatının temel atma töreni gerçekleşti. 95 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projenin önemini anlatan Soyer, “Ben İzmirlilerin canını sokakta bulmadım. Anlatması zor da olsa, görülse de görülmese de bu yoldan dönecek değiliz” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar sahil şeridini korumak amacıyla hayata geçireceği “Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı” inşaatına başladı. Seferihisar Hıdırlık Mahallesi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine; belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törenin sonunda hattın ilk boruları denize indirildi. Büyük turizm potansiyeli bulunan Seferihisar'ın sahil şeridini korumayı amaçlayan proje kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü, 95 milyon liralık yatırımla 2 bin 500 metrelik derin deşarj hattı ve yeni terfi hattı inşa edecek.

İzmir’in su varlığını koruyacak ve İzmirlilerin suya erişimini nesiller boyunca güvence altına alacak yatırımlara Cumhuriyet gibi, bu topraklardaki geleceğin teminatı olarak baktıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Birbirinden kritik öneme sahip altyapı projelerimizle İzmirliler için yerin altında nesiller boyu hizmet verecek bir yaşam destek sistemi kuruyoruz. Son dört yılda Körfez’e açılan 260 kilometrelik yağmur suyu hattını tamamladık. 2023’te ise yaklaşık 7 milyar liralık dev bir yatırımla 230 kilometre yağmur suyu hattı daha yapıyoruz. Tüm bunları neden yapıyoruz? Körfezi dışarıdan seyredilen bir manzara değil, yeniden içinde yüzülebilen bir yaşam kaynağı haline getirmek için. Şiddetli yağışlarda oluşan selleri engellemek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için. Öte yandan İzmir’in dört bir tarafını son teknolojiye sahip arıtma tesisleriyle donatıyoruz. 2019 yılından bu yana 3 adet atıksu ve 4 adet paket atıksu arıtma tesisini hizmete aldık. 2 arıtma tesisimizin kapasitesini artırdık. Bu tesislerin toplam yatırım tutarı 460 milyon lira. 4 milyar 900 milyon lira harcayarak Bin 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi kurduk.

Soyer, “İzmir’in her bir noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefimiz doğrultusunda, son dört yılda 4 milyar liralık yatırımla 2 bin 500 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettik” dedi ve ekledi: “Yani şehrimizin altında İzmir’den Ankara’ya üç kere gidip gelecek kadar uzun bir kanalizasyon ve içme suyu ağı ördük. ‘Dört yıl geçti, gözle görülür bir hizmet yok’ diyenlere diyeceğim son söz budur. Ben İzmirlilerin canını sokakta bulmadım. Anlatması zor da olsa, görülse de görülmese de bu yoldan dönecek değiliz. Biz kaynaklarımızı İzmir’in asli önceliğine yani altyapı hizmetlerine harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü benim her bir İzmirli kardeşime güvenli yaşam alanları sözüm var” diye konuştu.

BU YATIRIMLARI TEK BAŞIMIZA GERÇEKLEŞTİREMEZDİK

Seferihisar’ın çevre ve doğayla iç içe bir ilçe olduğunu ifade eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise “10 tane mavi bayraklı plaja sahibiz ancak tek başımıza olsak bu yatırımları gerçekleştirmek zor olurdu. Çevreci vizyonu sayesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in destekleri çok kıymetli. Altyapı çalışmaları çok değerli ama görünmez. Etkisi on yıllarca sürer. Bugün atacağımız temelin etkisini 30 yıl sonra bile göreceğiz. Başkanımız Tunç Soyer’e ve İZSU Genel Müdürlüğü’ne de çok teşekkür ediyorum” dedi.

DENİZ DEŞARJ HATTININ YAPIMI DA BAŞLIYOR

Seferihisar Akarca Atıksu Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Deniz Deşarj Hattı Projesi turizm potansiyeli bulunan Seferihisar'ın sahil şeridini korumayı amaçlıyor. Proje kapsamında 95 milyon liralık yatırımla 2 bin 500 metrelik derin deşarj hattı ve yeni terfi hattı inşa edilecek. Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış sular, proje sayesinde sahil bandının 1 kilometre açığına verilerek Seferihisar sahillerinin güzellikleri koruma altına alınacak. Projenin 2023 yılı sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.