Seferihisar Belediyesi'nden emeklilere 2 bin TL destek müjdesi

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin TL destek vereceklerini müjdeledi. Yetişkin, “Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye çalışıyoruz” dedi.

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Son dönemde emeklilerin artan taleplerine en güçlü destek, Seferihisar’dan geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin TL destek vereceklerini müjdeledi. Başvuru şartlarına göre, başvuran kişinin üzerinde kayıtlı bir taşınmaz ya da araç ve hanede geliri olan ikinci bir kişi bulunmayacak. Şartları sağlayan emekli vatandaşlar Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi’ne başvuruda bulunabilecek.

Fotoğraf: Seferihisar Belediyesi

NET 2 BİN TL DESTEK

Müjdeyi duyuran Yetişkin, “Seferihisar’ımızın emektar emeklilerini yalnız bırakmayacağız dedik ve emekli hemşerilerimize destek müjdesi vermeye karar verdik. Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan hemşerilerimize 2 bin TL destek sağlıyoruz. Gelin Sosyal Hizmetler Birimimize başvurun, destek projemizden faydalanın. Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.