Seher'i yaralayıp, annesini katletmişti: Davut Yiğitsoy isimli erkeğe indirimsiz hapis cezası

İzmir'de, birlikte yaşadığı Seher Genç'i tabancayla yaralayıp, annesi Aysel Genç'i katleden tutuklu Davut Yiğitsoy, ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yiğitsoy'un cezasında indirim uygulamadı.

İzmir'de geçtiğimiz yıl mart ayında, birlikte yaşadığı 31 yaşındaki Seher Genç'i silahla yaralayıp annesi Aysel Genç'i (62) ölüdüren Davut Yiğitsoy (39) hakkında müebbet ve 19 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Yiğitsoy hakkındaki karar duruşması 8 Mart'ta görüldü. Duruşmaya tutuklu Yiğitsoy, taraf avukatları katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını okudu. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yiğitsoy hakkında 'eziyet ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmışsa da sanık tarafından işlendiği sabit görülmediğinden beraatine hükmedildi.

Mahkeme, Davut Yiğitsoy'u Aysel Genç'e yönelik eylemi nedeniyle 'kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Seher Genç'in yaralanmasına ilişkin de 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapse çarptırdı.

Davut Yiğitsoy’a 'ruhsatsız tabanca bulundurmak veya kullanmak' suçundan ise 1 yıl hapis ve 30 tam gün karşılığı 600 TL adli para cezası verildi. Mahkeme takdiri indirim uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2023'ün 13 Mart tarihinde yaşanan olaya göre, Yiğitsoy'un uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle Seher Genç ile aralarında tartışma çıktı. Seher Genç, o sırada evde bulunan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek için valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kız taksi beklerken yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, tabancayla Seher Genç'i 7 yerinden yaralayıp, Aysel Genç'i katletti. Uyuşturucu kullanan ve birlikte yaşadığı Seher Genç’e hem zorla uyuşturucu kullandırtan hem de sistematik şiddete maruz bırakan Davut Yiğitsoy, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Yiğitsoy için 'kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.