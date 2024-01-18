Şehir hastaneleri de Arap ülkelerine satılıyor

Ekonomi Servisi

AKP iktidarı ülkenin önemli varlıklarını Körfez'deki Arap ülkelerine satmak için çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, bir şehir hastanesinin satışı için Körfez'den bir Arap yatırımcıyla görüşmelerin sürdüğünü, diğer kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerinin bu satışı takip edebileceğini söyledi. Bloomberg News'e konuşan Devlet Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, otoyollardan sağlığa kadar uzanan ve kamu-özel sektör ortaklığı olarak adlandırılan projelerde anlaşmaların mümkün olduğunu söyledi. Dağlıoğlu, daha küçük tesisleri tek çatı altında toplamak amacıyla inşa edilen 22 şehir hastanesinden birinin, Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve diğerlerinin de bunu takip edebileceğini belirtti. Öte yandan Dağlıoğlu, 2024 yılında en az bir otomobil üreticisi de dahil olmak üzere Türkiye'ye 13 milyar ila 15 milyar dolar arasında doğrudan yabancı yatırım gelmesini beklediğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında Temmuz 2023'te 51 milyar dolarlık yatırım öngören anlaşma yapılmıştı. BAE'nin enerjiden savunmaya uzanan 50 milyar doları aşkın bir paket kapsamında yatırım sözü verdiği Türk sektörleri arasında, sağlık da yer alıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesine, şehir hastaneleri için kira ve hizmet alımı kapsamında 83,7 milyar TL'lik ödeme öngörülmüştü.