Şehir Hastanesi’nde 15 işletmenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığını tespit edildi. Denetimlerde, ayrıca, işletmelerin hastaneye ait yapı kullanma izin belgelerinin olmadığı da belirlendi.

İzmit Belediyesi ekiplerinin Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki 15 işletmeye gerçekleştirdiği denetimde, işletmelerin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığı ve hastaneye ait alt yapıyı kullanma izinlerinin olmadığı tespit edildi.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hizmet veren 15 işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirilerek, gerekli mevzuat hükümlerine uymaları noktasında uyarılar yapıldı.

Yapılan denetimlerde aralarında market, kafe ve restoranın bulunduğu 15 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bulunmadığı tespit edildi.

ALT YAPI KULLANMA İZİNLERİ DE YOK

Denetim esnasında işletmelerin vergi levhaları, fiyat etiketleri, hijyen kurallarına uygunluğu ile faaliyet konularına göre gerekli incelemeler yapıldı.

İşletmelerin ruhsat alabilmeleri için konularına göre yönetmelik gereği gerekli evrakların İzmit Belediyesine sunulması konusunda bilgilendirme yapıldı ancak hastaneye ait Yapı Kullanma İzin Belgelerinin olmadığı da tespit edildi.