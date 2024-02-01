Şehir hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi için 2025’e randevu verildi

Bilkent Şehir Hastanesi’nde 69 yaşındaki yurttaşa kolonoskopi ve endoskopi için 2025 yılına randevu verildi.

‘Sağlıkta çağ atladık’ söylemi bir kez daha havada kaldı. Emekli İbrahim Örekli’ye kolonoskopi ve endoskopi için 359 gün sonrasına gün verildi.

Emekli İbrahim Örekli, sağlık sorunları nedeni ile 22 Ocak tarihinde Ankara’daki Bilkent Şehir Hastanesi’ne gitti. Muayene sonucunda doktoru kolonoskopi ve endoskopi yapılmasını uygun gördü. “Gün almak için” başvuran vatandaşa 15 Ocak 2025’e yani tam 359 gün sonrasına gün verildi.

Sözcü’den Tarık Işık’a konuşan İbrahim Örekli, “Önümde daha bir yıl var. 69 yaşındayım. O tarihe kadar hiçbir şey yapılamayacak, sadece bekleyeceğim. Bir yıl sonrasına gün vereceklerini söylediklerinde itiraz ettim. ‘Yapacak bir şey yok, kusura bakmayın’ denildi. Sadece ben değil, orada bulunan hastaları da 2015 yılının ocak, şubat aylarına dağıttılar. Sağlık sisteminde çok mesafe alındığı söyleniyor. Hani nerede?” diye sitem etti.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Bilkent Şehir Hastanesi, 14 Mart 2019’da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan konuşmasında, “Göreve gelir gelmez sağlıkta dönüşüm programını başlattık ve sistemi baştan aşağı değiştirdik. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın yaşadığı yere, gelirine, statüsüne bakılmaksızın en iyi sağlık hizmetini alacakları bir yapı kurduk. Doktor ve hemşire sayısından MR, tomografi, diyaliz gibi kritik araç gereçlere kadar her alanda çok büyük artışlara imza attık” demişti.