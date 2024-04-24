Şehir hastanesinde sağlık çalışanları tüfekle rehin alındı

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bir kişinin pompalı tüfekle İzmir Şehir Hastanesine girdiğini açıkladı. Doğruyol, "İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımız pompalı tüfekle rehin alınıyor, gizlemeye çalışıyorsunuz” sözleriyle hastane yönetimine tepki gösterdi.

Haber Merkezi

İzmir Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle "beyaz kod" verilen ve gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, bir süre önce İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.Y'nin (50) pompalı tüfekle geleceği ihbarı üzerine bölgede, hastane polisi ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, gelen aracı tespit ederek hastane otoparkında C.Y'yi etkisiz hale getirdi.

Yapılan aramalarda aracın bagajında pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye tekrar gelen C.Y'nin, 9'uncu kata çıkarak kendisiyle ilgilenilmediğini belirterek sağlık çalışanlarını ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

Doktor ve diğer sağlık çalışanları, kendilerini odaya kilitleyerek "beyaz kod" bildiriminde bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri C.Y'yi hastane bahçesinde gözaltına aldı. C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"GÖZ YUMANLAR SORUMLUDUR"

Birlik Sağlı Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir kişinin pompalı tüfekle İzmir Şehir Hastanesi'ne girdiğini belirterek “Söyledik anlamadınız. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımız pompalı tüfekle rehin alınıyor gizlemeye çalışıyorsunuz. Sağlık çalışanları korkudan kendilerini odaya kapatıyorlar seyrediyorsunuz. Bir psikopat, İzmir Bayraklı şehir hastanesinin 9. katında KBB servisinde tüfekle nasıl dolaşabiliyor. 9.kata çıkana kadar güvenlik nerede? Şükür ki can kaybımız yok. Biliniz ki, suçlu kadar tedbir almayanlar ve göz yumanlar da sorumludur” ifadelerini kullandı.

Doğruyol'un paylaştığı mesajında kullandığı fotoğrafta ise sağlık çalışanlarının bir muayene odası kapısının arkasına koyduğu iddia edilen koltuklar ve sandalyeler dikkat çekiyor.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise “Bir kişi elinde Tüfekle İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 9’uncu katına kadar çıkıp orada sağlık çalışanlarını rehin alıyor, diğer sağlık çalışanları da kendilerini odaya kilitleyip korunmaya çalışıyor. Can kaybı yaşanmamış olması mucize... Yıllardır tedbir alınsın diye bağırıyoruz. Duyan yok. Sayın Fahrettin Koca bize izah etsin.. Bir kişi nasıl olur da elinde tüfekle bir hastaneye girebilir? Bu hastanenin 9’uncu katına kadar çıkıp, sağlık çalışanlarını rehin alabilir? Bu ve benzeri olayların baş sorumlusu tedbir almayanlardır ” ifadelerini kullandı, Bakan Koca'ya tepki gösterdi.

"CAN KAYBI YAŞANMAMIŞ OLMASI MUCİZE"

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise "Bir kişi elinde Tüfekle İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin 9'uncu katına kadar çıkıp orada sağlık çalışanlarını rehin alıyor, diğer sağlık çalışanları da kendilerini odaya kilitleyip korunmaya çalışıyor. Can kaybı yaşanmamış olması mucize... Yıllardır tedbir alınsın diye bağırıyoruz. Duyan yok. Sayın Fahrettin Koca bize izah etsin.. Bir kişi nasıl olur da elinde tüfekle bir hastaneye girebilir? Bu hastanenin 9'uncu katına kadar çıkıp, sağlık çalışanlarını rehin alabilir? Bu ve benzeri olayların baş sorumlusu tedbir almayanlardır " ifadelerini kullandı, Bakan Koca'ya tepki gösterdi.

Bir kişi elinde TÜFEKLE İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 9’uncu katına kadar çıkıp orada sağlık çalışanlarını rehin alıyor, diğer sağlık çalışanları da kendilerini odaya kilitleyip korunmaya çalışıyor. Can kaybı yaşanmamış olması mucize!! Yıllardır tedbir alınsın diye… pic.twitter.com/aIRMdysA2R — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) April 23, 2024

İZMİR TABİP ODASI'NDAN 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI

Sağlık çalışanlarına yapılan söz konusu saldırıya ilişkin İzmir Tabip Odası 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

İzmir Şehir Hastanesi'ndeki silahlı tehdite karşı bir günlük iş bırakma ve basın açıklaması için;

24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 12:30'da İzmir Şehir Hastanesi‘ndeyiz. #SağlıktaŞiddeteHayır #SağlıktaŞiddetSonaErsin pic.twitter.com/zlR9RWLiqq — İzmir Tabip Odasi (@izmirtabip) April 23, 2024

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada:

"İzmir Şehir Hastanesi'ndeki silahlı tehdite karşı bir günlük iş bırakma ve basın açıklaması için; 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 12:30'da İzmir Şehir Hastanesi‘ndeyiz" ifadelerine yer verildi.