Şehir Tiyatroları Geleneksel 38. Çocuk Şenliği başlıyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 38’incisini düzenlediği “Çocuk Şenliği,” 21 Nisan saat 12.00’de tüm sahnelerde oynanacak çocuk oyunlarıyla başlıyor.

Şenlik boyunca Çöpsüz Dünya, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Bekçi ile Postacı, Benim Küçük Yıldızım, Bir Gece Masalı, Masal, Eşit Masallar (Konuk Oyun), Canlı Kitap (Konuk Oyun), Bobo’nun Yolculuğu (Konuk Oyun), Uçan Bisiklet (Konuk Oyun), Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (Konuk Oyun), Masalbozanlar (Konuk Oyun) adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

ATÖLYELER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Önceden rezervasyonla çocuklara beceriler kazandıracak, geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlamaya ve deniz yaşamını korumaya yönelik atölyeler ise şunlar: Volkan Aydın’ın düzenlediği “Çalgı Yapım Atölyesi”, Merve Derinkök Süngüç’ün düzenlediği “Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi” ve “Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi”, Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin düzenlediği “Başka Dünya Yok Atölyesi.” Ücretsiz oyun biletleri ve atölyelerin ücretsiz davetiyeleri 16 Nisan 2024 saat 11.00’den itibaren gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, http://biletinial.com/ adreslerinden ve mobil uygulamadan temin edilebiliyor.