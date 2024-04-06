Şehir Tiyatroları Macaristan’da

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 'Savaş ve Barış' adlı oyununu Uluslararası 11. Madách Tiyatro Buluşması (MITEM) çerçevesinde Budapeşte seyircisiyle buluşturuyor. Lev Tolstoy’un yazdığı, Eva Mahkovic’in uyarladığı, Aslı Önal’ın çevirdiği, Aleksandar Popovski’nin yönettiği oyun”, 18 Nisan saat 18.00’de Ulusal Tiyatro’da sahnelenecek.

Oyunda Ayşegül İşsever, Berfin Berber, Can Başak, Defne Gürmen Yüksel, Deran Özgen, Dilara Demirdüzen, Doğan Altınel, Ersin Bağcıoğlu, İlker Sami Kılıç, İpek Uğuz, Levent Üzümcü, Melisa Demirhan, Mesut Çırak, Murat Bavli, Mutlu Güney, Nevzat Sinan Taştan, Ogeday Erkut, Osman Kaba, Salih Şimşek, Sefa Turan, Taha Karakaş, Yağmur Topçu rol alıyor.

5 Nisan - 27 Nisan arasında gerçekleştirilecek Uluslararası 11. Madách Tiyatro Buluşması’na 30 ülkeden tiyatrolar katılıyor. Festivalin ana organizatörü ve kurucusu olan Attila Vidnyánszky, festivalin en önemli amacının siyasetin yıktığı köprüleri yeniden inşa etmek olduğunu belirtiyor.