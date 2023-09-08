Şehir Tiyatroları sezona "Bu Memleket Bizim"le başlıyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, yeni sezon oyunlarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Tiyatroseverleri, yeni tiyatro sezonunda Shakespeare’den Tolstoy’a, Turan Oflazoğlu’ndan Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir repertuvar bekliyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına saygı olarak sahnelenecek olan ‘Bu Memleket Bizim’ oyunundan söz ederek konuşmasına başlayan Ayşegül İşsever, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılını, 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar günü, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan ‘Bu Memleket Bizim’ isimli oyunumuzla açıyoruz. Geçtiğimiz yıl, salonlarımız yüzde 90 doluluk oranıyla seyircimizi ağırladı.” İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da, Haldun Taner Sahnesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamayı öngördüklerini ifade etti.