Şehirlerarası göç tersine dönüyor

Büyükşehirlerden kıyı kentlerine göç giderek artıyor. En çok göç alan yer Muğla olurken İstanbul en çok terk edilen kent. 3 ve üzeri odalı evlere ise talep yoğun. Gayrimenkul danışmanları pandemiden sonra göçün arttığını söylüyor.

Haber Merkezi

6 Şubat depreminin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremi, İstanbulluları çözüm aramaya sevk etti. Fay hattına yakın olması gerekçesiyle risk altında görünen bölgelerde taşınma hareketliliği giderek yükseldi. Yurttaşlar büyükşehirleri terk etti. Ekonomik kriz ise birlikte yaşamaya zorladı. Yurttaşlar 3 ve daha çok odalı evlerle kalabalık aile olarak birlikte yaşamaya başladı.

Çevrimiçi hizmet platformu Armut, 2023 yılına dair taşınma verilerini paylaştı. Verilere göre, 350 bine yakın nakliyat taleplerinin en çok yoğunlaştığı iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. 6 Şubat depremlerinin ardından tekrar gündeme gelen olası İstanbul Depremi 2023 Mart ayında şehirden göçün zirveye ulaşmasına sebep oldu. Daha sonraki aylar yerini mevsimsel taşınmalara bırakan şehirden göç, asgari ücrete zam yapılan Temmuz ve Ağustos aylarında yeniden zirveye ulaştı.

MUĞLA BİRİNCİ SIRADA

2023 yılı boyunca büyükşehir unvanına sahip kıyı şehirlerine taşınma arttı. En çok göç alan yer Muğla olurken insanlar Bodrum’a akın akın gitmeye başladı. İlçeye en çok göç veren şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. En çok göç alan şehirlerde Muğla’yı Balıkesir takip etti. Öne çıkan ilçeler ise Ayvalık ve Edremit oldu. En çok göç alan üçüncü şehir ise Samsun.

Açıklanan verilerde öne çıkan bir diğer husus ise çok odalı evlere yönelimdeki artış oldu. Türkiye genelinde 4+1 evlere taşınma talebi, bir önceki seneye göre yüzde 22 arttı. Verilerin detayına inildiğinde İstanbul’da büyük ev talebine karşılık veren ilçeler 3+1 evlerde Kadıköy ve Pendik olurken 4 ve üzeri oda sayısına sahip evlere taşınma talebi Başakşehir ve Beylikdüzü’nde yankı buldu. Ankara’da ise 5+1 evlere talep yüzde 26 yükseldi. Çok odalı evlere talebin en yüksek olduğu ilçe ise Çankaya oldu. İzmir’de ise 3+1 evler için Karşıyaka tercih edilirken 4 ve üzeri odalı evlerde yaşamak isteyenler şehirden uzaklaşarak Urla’ya taşındı.

EVLER PAYLAŞILIYOR

Konuya ilişkin Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akcan, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Akcan, özellikle pandemi döneminden sonra büyük şehirlerden daha sakin kıyı kentlerine talebin arttığını kaydetti. Pandemiden sonra derinleşen konut krizinin bir sonucu olarak kiraların yükselmesiyle beraber halkın paylaşımlı evleri tercih etmeye başladığını söyledi. “Tek bir evde bir arada yaşamayı daha çok öğrencilerin tercih ediyor” diyen Akcan geniş ailelerin de hayat pahalılığı sebebiyle bir arada yaşamaya geri döndüğünü anlattı. Akcan, “Örneğin kendi evinde yaşayan çocuk yıllar sonra geçim sıkıntısı yüzünden anne babasının evine dönüyor, eskilerde olduğu gibi geniş aile şeklinde yaşamaya başlıyorlar” diyen daha çok öğrencilerin yaşadığı kentlerde bu tarz evlere rastlansa da ödeme zorluğu sebebiyle de bu yaşam tarzına başvuranların da olduğunu ekledi. Akcan, evleri oda oda kiraya vermenin de geçmişe göre yaygınlaştığını da aktararak “Yurttaş ayağını yorganına göre uzatma arzusuyla bu tarz ilanların alıcısı olabiliyor” dedi.