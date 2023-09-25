Şehitler anısına 'vefa yürüyüşü' yapan gruba ayı saldırdı: 1 yaralı

Giresun'un Alucra ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşı'nda 2'inci Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Alucra dağlarına vefa yürüyüşü düzenleyen gruba saldıran ayı 1 kişiyi yaraladı.

Giresun'un Alucra ilçesinde, Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler için yapılan vefa yürüyüşüne ayı saldırdı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

Alucra Kaymakamlığı, Alucra Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Osmanlı-Rus savaşında 2'inci Kafkas Kolordusuna bağlı askerlerin şehit olduğu Gümüşhane sınırındaki cephelere "Şehitlere Vefa" adıyla yürüyüş düzenlendi.

Gruptan ayrı olarak farklı bir rotadan zirveye tırmanan bir grup genç, bir ayı ile karşılaştı.

Karşılarına çıkan ayının saldırması üzerine Tarık Akın isimli genci sağ ayağından ısırdı.

Ayağından ısırılan genç kendini kayalıklardan atarak ayı saldırısından kurtulurken yaralandı.

Yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulans ile önce Alucra Devlet Hastanesi'ne buradan Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.