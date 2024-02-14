Şehrin tiyatrosu 15 oyunla ‘perde’ diyor

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Şubat ayının yeni haftasında 15 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta tiyatroseverleri Carlo Goldoni’den Molière’e, Şirin Gürbüz’den Bilgesu Erenus’a klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Seyirciyle buluşacak oyunlar şöyle: Ayak Bacak Fabrikası (Eskişehir Şehir Tiyatroları)(Konuk Oyun), Yaftalı Tabut, İki Efendinin Uşağı, Tartuffe, Ay, Carmela!, Godot Geldi, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Oscar, Fındıkkıran, Herkes Sihirbaz Olacak, Benim Küçük Yıldızım, Rüya, Bir Gece Masalı, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Bekçi ile Postacı.