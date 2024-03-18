Şehrin tiyatrosu dolu dolu

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu hafta 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Tiyatroseverleri Molière’den Ray Cooney’e, Suat Derviş’ten Murat Mahmutyazıcıoğlu’na klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta seyirciyle buluşacak oyunlar şöyle: Fosforlu Cevriye, Oscar, Ben Medea Değilim, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Öldün, Duydun mu?, Uçurtmanın Kuyruğu, Tartuffe, Çingene Boksör, Komik Para, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Masal, Fındıkkıran, Bekçi ile Postacı, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık.

• Fosforlu Cevriye: 20-23 Mart tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

• Oscar: 20-23 Mart tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

• Ben Medea Değilim: 20-23 Mart 2024 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin: 20-23 Mart tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.