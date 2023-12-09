Sektör temsilcileri araç alacakları uyardı: Sayılı günler kaldı

İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile ikinci el araçların sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması uygulaması uzatıldı. Fiyatların düşüp düşmeyeceği merak edilirken sektör temsilcileri nispeten daha 'uygun' fiyatlarla araç almak isteyenler için yılbaşı öncesine işaret etti. İMAS Başkanı Ertemel, "(Yılbaşı) Sonrasında maliyetler, döviz kuru gibi otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler düşünüldüğünde, fiyatlarda artış görebiliriz" dedi.

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile ikinci el araçların sıfır araç fiyatı üzerinde satılamaması uygulamalarının süresini 6 ay daha uzattı.

Özellikle ikinci el araçların sıfır araçların üstünde satılamamasına yönelik getirilen karar sonrası piyasada araç fiyatlarında büyük düşüşler olmuştu.

Peki yeni dönemde piyasayı ne bekliyor, fiyatlar daha da düşer mi?

Milliyet'te yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, araç almak isteyenlere yılbaşı öncesini işaret etti.

Ertemel, şunları söyledi:

"Otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın cazip fiyat ve kampanyalardan faydalanarak otomobil alacağı en uygun dönemdeyiz. Sıfır otomobilde olduğu gibi ikinci el otomobilde de alım yapmak için en uygun dönemin içerisindeyiz. İkinci elde de yakalanan fiyatlar sağlanabilecek en cazip fiyatlardır.

Zira bu alanda düşüşler maliyetler seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla ikinci elde de daha fazla düşüş beklemiyoruz. Bundan sonraki süreçte stoku azalan veya biten araçlarda kampanyalar sonlanacak, stoku olan araçlarda bu stoklar eriyene kadar kampanyalar sürecektir.

Bu süreç ise en uzun yeni yılın ilk 1-2 ayı olacaktır. Sonrasında maliyetler, döviz kuru gibi otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler düşünüldüğünde, fiyatlarda artış görebiliriz.

Ancak bu artışlar geçmişteki gibi olağan dışı değil, alınan tedbirlerin de etkisiyle kabul edilebilir oranda olacaktır. Sıfır otomobilde fiyatlar arttığı takdirde ikinci el pazarında da paralel artışlar görülebilir."

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi Temmuz 2024'e kadar uzatmıştı.