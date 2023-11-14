Sektörlerin ciroları eylülde yüzde 64,1 arttı

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı. TÜİK 2023 Eylül’e ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 91,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Eylül ayında aylık yüzde 1,3 arttı.