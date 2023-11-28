Selahattin Demirtaş'ın Tahir Elçi için yazdığı şarkı yayınlandı
Selahattin Demirtaş'ın, 28 Kasım 2015'te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için yazdığı 'Elçi'ye Ağıt' isimli şarkı, Mercan Argunağa'nın YouTube kanalında yayınlandı.
7 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 8 sene önce Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için yazdığı 'Elçi'ye Ağıt' isimli şarkı yayınlandı.
Demirtaş'ın sözlerini yazdığı şarkıyı Mercan Argunağa seslendirdi. Şarkı, dün akşam Argunağa'nın YouTube kanalında yayınlandı.
Argunağa, videonun açıklama kısmından "Değerli Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın, barışın elçisi Tahir Elçi anısına söz ve müziğini yaptığı 'Elçi'ye Ağıt' eserini seslendirme onuruna nail oldum" mesajını paylaştı.
Şarkıyı, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da sosyal medya hesabından paylaştı.
Merhabalar,— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) November 27, 2023
Av. Mercan Argunağa, Selahattin'den bizzat dinledi ve stüdyoya girip seslendirdi. Tahir Elçi'ye saygıyla, hasretle...
Emeği geçen herkese de teşekkürlerimizle. https://t.co/OyQ8fh0Xjh