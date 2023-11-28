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Selahattin Demirtaş'ın Tahir Elçi için yazdığı şarkı yayınlandı

Selahattin Demirtaş'ın, 28 Kasım 2015'te katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için yazdığı 'Elçi'ye Ağıt' isimli şarkı, Mercan Argunağa'nın YouTube kanalında yayınlandı.

Siyaset
  • 28.11.2023 09:32
  • Giriş: 28.11.2023 09:32
  • Güncelleme: 28.11.2023 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş'ın Tahir Elçi için yazdığı şarkı yayınlandı

7 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 8 sene önce Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için yazdığı 'Elçi'ye Ağıt' isimli şarkı yayınlandı.

Demirtaş'ın sözlerini yazdığı şarkıyı Mercan Argunağa seslendirdi. Şarkı, dün akşam Argunağa'nın YouTube kanalında yayınlandı. 

Argunağa, videonun açıklama kısmından "Değerli Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın, barışın elçisi Tahir Elçi anısına söz ve müziğini yaptığı 'Elçi'ye Ağıt' eserini seslendirme onuruna nail oldum" mesajını paylaştı.

Şarkıyı, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da sosyal medya hesabından paylaştı. 

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