Selahattin Demirtaş'tan Tahir Elçi anısına şarkı

Selahattin Demirtaş, 28 Kasım 2015 tarihinde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için 'Elçi'ye Ağıt' isimli bir şarkı besteledi.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi anısına bir şarkı besteledi.

Sözleri de Demirtaş'a ait olan 'Elçi'ye Ağıt' adlı şarkıyı, aynı zamanda avukat olan Mercan Argunağa seslendirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Elçi'ye Ağıt, ilk olarak 27 Kasım Pazartesi günü 20.30'da Mercan Argunağa'nın,YouTube kanalında yayımlanacak.

Şarkı daha sonra Spotify ve Deezer gibi platformlarda da yer alacak.