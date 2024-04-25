Selahattin Demirtaş’ın 'rögar komşusu' konuştu: Onlar hapis içinde hapisteler

Selahattin Demirtaş’la hücre komşusu olan tutuklulardan biri tahliye oldu, Demirtaş’la rögar komşuluğunu anlattı. Eski tutuklu, "İletişim olanakları tüm mahkumlar için olabildiğince sınırlı. Ama Demirtaş ve Mızraklı için daha da sınırlı. Onlar hapis içinde hapisteler, tecrit içinde tecritteler" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye olan bir kişi, aynı cezaevinde 7 yıldır tutuklu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevi günlerini anlattı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, cezaevindeki diğer mahkumların Demirtaş’ı, Demirtaş’ın da diğer mahkumları görmemesi için önlemler alınıyor. Çeşitli kaygılarla isminin açıklanmasını istemeyen eski tutuklu, Demirtaş için alınan önlemlerden şöyle bahsetti: "Onun koridoruna ondan başka kimse giremiyor, ayrı bir koridoru var. Herhangi bir sebeple mesela revir için, resim atölyesi için çıkması gerektiğinde tüm koridor boşaltılıyor. Demirtaş’ın koridorlarda herhangi bir tutsağı görmesi mümkün değil."

DEMİRTAŞ GEÇERKEN MAHKUMLARA 'ARKANIZI DÖNÜN' TALİMATI

Seyrek de olsa koridorun boşaltılamadığı durumlar olduğunu, bunlardan birisine kendisinin de tanıklık ettiğini söyleyen eski hükümlü, şöyle anlattı: "Bir gün ben telefon saati için koridordaydım. 10 dakikalık telefon hakkımı kullanırken birden gardiyan bana ve diğer mahkuma ‘arkanızı dönün’ dedi. Döndüm ama ne olduğunu da anlamaya çalıştım. Hızlıca dönüp baktığımda koridorun ta öbür ucunda Demirtaş’ın çıkarıldığını gördüm. Bir hayli uzak bir noktada olmamıza rağmen arkamızı dönmemizi istediler. Biz koridorun en başındayız o en sonunda. Bizi görmesine bile tahammülleri yoktu."

"DEMİRTAŞ VE MIZRAKLI TECRİT İÇİNDE TECRİTTELER"

Demirtaş’a ve hücre arkadaşı Selçuk Mızraklı’ya yönelik ağır bir tecrit uygulandığını söyleyen eski tutuklu, "Edirne, yüksek güvenlikli bir F tipi cezaevi. Yani en ağır suçlular bu cezaevinde. İletişim olanakları tüm mahkumlar için olabildiğince sınırlı. Ama Demirtaş ve Mızraklı için daha da sınırlı. Onlar hapis içinde hapisteler, tecrit içinde tecritteler" dedi.

"DEMİRTAŞ VE MIZRAKLI BİRBİRLERİNDEN BAŞKA KİMSEYİ GÖRMÜYOR"

Demirtaş ve Mızraklı'nın birbirlerinden başka hiç kimseyi görmediğini söyleyen eski tutuklu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler mesela revire giderken pek çok kişiyi görüp selamlaşıyoruz. Kısa sürelerde sohbet ediyoruz. Cezaevinde bu tip iletişimler çok önemlidir. Ama onlar hiç kimseyi göremiyor. Belki Selahattin Başkan kendi durumuna çok dikkat çekmemek için detaylı anlatmıyor ama zaten insanlık dışı olan F tipi cezaevinde onlar çok daha beterini yaşıyor."

Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı

"HÜCRESİ GECE BOYUNCA AYDINLATILIYOR"

Eski tutuklu, Demirtaş ve Mızraklı’nın 2 kişilik hücresinin gece boyunca projektör ile rahatsız edici şekilde aydınlatıldığını, mahkumlar arası insani iletişimden de mahrum bırakıldıklarını söyledi. Hemen tüm mahkumların hücre avlularından birbirlerine not atarak haberleşmesine müsamaha gösterildiğini söyleyen eski tutuklu, Demirtaş’la iletişim kurmanın son derece zor olduğunu da ifade etti.

DEMİRTAŞ’IN KORİDORUNDA GÖREV ALMAYA GÖNÜLLÜ GARDİYANLAR

Cezaevi yönetiminin sert tutumuna rağmen gardiyanların Demirtaş’a ve Mızraklı’ya derin bir saygı duyduğunu belirten eski tutuklu, "Gardiyanlar çok iyi ve saygılılar. Hatta Demirtaş’ın koridorunda görevli olmak isteyen, bunun için gönüllü olan gardiyanlar var. Yeni gelen gardiyanların bilinçsiz olabileceğini, televizyonlarda duyduklarına inanıp saygısızlık edebileceğini düşünüyorlardı." ifadelerini kullandı.