Selam olsun umuda

"Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş, beşinci gününde tamamladı. Ankara’da DİSK’lilere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.

Dilan ESEN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattığı Ankara Yürüyüşü tamamlandı. Ulus'ta gerçekleştirilen açıklamaya KESK, TMMOB, TTB, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ve HEDEP milletvekilleri katıldı.

Ankara'da Ulus'a ulaşan DİSK heyetine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi. Özel ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" için Ulus Meydanı'na yürüdü.

Özel, Ulus'ta yaptığı açıklamada, "Bu haksızlığa karşı itiraz eden DİSK'i ve bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de vergilerin yüzde 67'si dolaylı vergiler olarak aldığımız ekmekten içtiğimiz sudan alınıyor. Yani bugün Türkiye'de para kazanan yoksullardan emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz" dedi. Özel, "Bu daha başlangıç, hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Özel'in ardından konuşmaya başlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktık. Yol boyunca binlerce sınıf kardeşimizle buluştuk. Yola çıkarken yalnız yürümeyeceğiz dedik. Milyonlarca işçinin, kadınların, gençlerin adımları bizimle olacak dedik. Vergide adalet, gelirde adalet diyen milyonlarla yürüdük" dedi. Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte yürüdük. Selam olsun umudu büyütenlere. Başta belediye işçileri olmak üzere bütün taşeron işçilerine amasız fakatsız kadro verilmesi için yürüdük. 6196 sayılı kanunla ihraç edilenlerle yürüdük. Kademeli geçiş isteyenlerle beraber yürüdük. Yaşadığımız bu tablo bir tesadüf değil. Bu ülkeyi işçiden, emekçiden, halktan kopmuş bir zihniyet yönetiyor. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu düzeni kapatmaya karar verdik. Anayasa'nın ayaklar altına alınmasına karşı, ülkede adalet için mücadele edeceğiz. Bizlerin hakkında işçilerin, emekçilerin geleceği hakkında, işimiz, aşımız hakkında, tek taraflı dönemleri kapatıyoruz. Bu meydanı görsünler. Bu meydan emeğin meydanı, işçi sınıfının meydanı. Bugün Ankara'da tarihi bir gün yaşanıyor. İşçiler konuşuyor, emekçiler konuşuyor, halk konuşuyor. Bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz. Biz kazanacağız. Omuz omuza, kol kola kazanacağız. Yürek yüreğe kazanacağız. Ülkede adaleti de egemen kılacağız. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Bu meydan varsa umut var."

Konuşmaların ardından "Vergide adalet istiyoruz", "Direne direne kazanacağız" ve "Birlikte kazanacağız" sloganları atıldı.