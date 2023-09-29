Selçuk Ecza Deposu çalışanları isyan ediyor: “Hem stokçuluk yapıyorlar hem de emeğimizi sömürüyorlar”

Selçuk Ecza Holding’e bağlı şirketlerde çalışanlar seslerini duyurmaya çalışıyor. BirGün'e konuşan Selçuk Ecza Holding çalışanları, holding yönetiminin usulsüzlüklerini anlatırken Selçuk Ecza'nın denetlenmesini talep ettiklerini söylediler.

Emek Servisi



Selçuk Ecza Holding’e bağlı şirketlerde çalışanlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Ülkenin en büyük şirketlerinin başında gelen Selçuk Ecza Holding’in 2017’de 301 milyon TL olan net kârı 2022’de 2 milyar 382 milyon TL’ye kadar yükseldi. 6 binin üzerinde çalışanı olan holding, her geçen yıl kârını katlayarak arttırırken holdingin emekçileri de bir o kadar yoksullaştı.

Düşük maaşlar ve her geçen gün ağırlaşan çalışma koşullarına karşı mücadele eden Selçuk Ecza Holding’e bağlı Selçuk ve As Ecza Deposu çalışanları ise BirGün’e konuştu.

"ECZANELERE KISITLI SATIŞ YAPILIYOR"

Birçok usulsüzlük iddiasını dile getiren ve isimlerinin belirtilmemesini isteyen çalışanlar yaşananları şöyle anlattı:

“Ecza depoları, ilaç firmalarından aldıkları ilaçları eczanelere satıyor. Selçuk Ecza Holding’e bağlı Selçuk ve As Ecza Depoları da sektörün yüzde 40’ını elinde tutarak ülkenin en büyük ilaç dağıtım ağını oluşturuyor. Ancak ilaç krizinin nedenlerinden biri de ecza depolarının stokçuluk yapması. Selçuk Ecza Holding ise bunu yapanların başında geliyor. Bu holdinge bağlı Selçuk ve As Ecza Depoları, özellikle Covid-19 pandemisinden itibaren stokçuluk yapmaya başladı. İlaç zammı geleceği zaman ‘ilacı blokeye alıp kısıtlı satış yapın’ deniyor. Sağlık Bakanlığı’ndan denetime gelindiğinde de bloke edilen ilaçlar sisteme alınıyor. Denetim ekibi gidince bu ilaçlar yeniden bloke ediliyor. Eczanelere kısıtlı satış yapılıyor. Zamdan sonra da stok tamamen satışa açılıyor. Bu milyonlarca lira kâr demek ve usulsüz bir şey.

Bir yandan böyle usulsüz işlemlere imza atılırken bir yandan da çalışanların hakları gasp edildi. Kâr hırsıyla çalışanların hakkı yendi. Asgari ücrete binlerce insan çalıştırılıyor. Daha önce dört kişinin yaptığı işi şimdi iki hatta bir kişi yapıyor. Selçuk Ecza’nın sadece bir şubesinde son bir yılda 100 kişi iş bırakmıştır. İnsanlar dayanamıyor. 2-3 ay çalışıp işi bırakıyorlar. Yani stokçuluk yapanlar emeğimizi de sömürüyor. Örneğin cumartesi günleri öğle yemeğini kaldırdıkları şubeler var. Akşam yemeği de aynı şekilde kaldırıldı. En temel şeylerden biri yemek ve yemeği dahi kaldırdılar. İşçilere yönelik mobbing ve kötü muamelenin sınırı yok. Her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sağlık Bakanlığı’ndan denetime gelenler ise yeteri kadar bilgili insanlar değiller. Doğru düzgün denetim yapamıyorlar veya yapmıyorlar. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini ve memleketimiz adına da Selçuk Ecza’nın denetlenmesini talep ediyoruz.”