Selçuk Mızraklı deprem konutunu reddetti, AFAD açıklama yaptı

Yerine kayyum atanıp tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, kurada kendisine çıkan deprem konutunu reddetti. AFAD ise, "Başvurunuz var, iptal için valiliğe başvurun" açıklaması yaptı.

Görevden alınan, yerine kayyum atanan ve tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, kurada kendisine çıkan deprem konutunu reddetti.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir" denildi.

Diyarbakır’da 2019’da görevden alınarak, yerine kayyum atanan ve tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’ya, 20 Şubat’ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katıldığı deprem konutlarının kura çekiminde 3+1 ev çıktı.

Haberlerin ardından Selçuk Mızraklı, sosyal medya hesabından evi istemediğini, evin çadırda ya da konteynerde kalan bir hak sahibine verilmesini istediğini paylaştı. Mızraklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halkımın iradesini hiçe sayıp yerime kayyım atayanların, 4,5 yıldır hukuksuz bir şekilde beni tutsak edenlerin, gerek pandemi gerekse deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlerde ben olmam. Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda, konteynerde olan bir hak sahibine versinler. Amed’in başı hep diktir. Hiçbir güç eğemedi, eğemeyecek."

Halkımın iradesini hiçe sayıp yerime kayyım atayanların. 4,5 yıldır hukuksuz bir şekilde beni tutsak edenlerin, gerek pandemi gerekse deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlerde ben olmam.

Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda,… https://t.co/GUxQIlvGF9 — Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) February 22, 2024

AFAD'DAN AÇIKLAMA: VALİLİĞE BAŞVURUN

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da Adnan Selçuk Mızraklı’nın paylaşımı alıntılanarak, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir" paylaşımı yapıldı.