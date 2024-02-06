Selçuk Özdağ Manisa'da Büyükşehir'e aday oldu

Saadet Partisi, Gelecek Partisi Meclis Grup Başkanı görevini yürüten Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Saadet Partisi - Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

11Şubat 2024 Saat 14 de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.Niyet hayr,akibet hayr olsun.Bekliyoruz… pic.twitter.com/Mo8AyOdNnk — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) February 6, 2024

Özdağ'ın adaylığının açıklanacağı toplantı 11 Şubat'ta Manisa'da yapılacak.

Özdağ 11 Şubat’ta adaylığını resmen duyuracağı programın davetiyesini paylaşarak “11 Şubat 2024 Saat 14 de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Niyet hayr, akibet hayr olsun. Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.