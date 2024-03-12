Selçuk Üniversitesi kahvaltı ve öğle yemeğini kaldırdı

Haber Merkezi

Selçuk Üniversitesi Ramazanda Sahur ve İftar için yemekhane saatlerini açıklandı. Listede sabah ve öğlen saati öğünlerinin yer almaması dikkat çekti.

Selçuk Üniversitenin Bilgi Sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre Üniversitenin Ramazanda geçerli olacak yemekhane saatleri açıklandı.

Üniversite Merkez yemekhane’de 18.30-20.00 saatleri arasında, Kutalmışoğlu Süleymanşah yemekhane’de ise 03.00-05.30 saatleri arasında öğrencilere yemek verileceği duyuruldu. Günün büyük bir bölümünü üniversitede geçiren öğrenciler sabah ve öğlen menülerinin kaldırılmasına tepki gösterdiler.