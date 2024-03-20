Selçuk’ta anketler "Filiz Ceritoğlu Sengel" diyor

İletişim Araştırma şirketi, İzmir’in Selçuk ilçesinde seçimlere yönelik yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. CHP’nin adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, yüzde 39,5 ile en yüksek oyu alan aday oldu.

Kamuoyu araştırma şirketi İletişim Araştırma, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili İzmir’in Selçuk ilçesi için yaptığı araştırmayı paylaştı. İlçede yaşayan 1400 seçmenle yüz yüze görüşme tekniği şeklinde yapılan anketin sonuçlarına göre mevcut belediye başkanı ve CHP’nin Efes Selçuk Belediye Başkanı adayı olan Filiz Ceritoğlu Sengel önde.

Yüzde 95 güven düzeyi olduğu ve hata payının +/- 2,73 olduğu belirtilen ankette, alan çalışmasının 26 Şubat ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapıldığı ifade edildi.

Sonuçlara göre, araştırmanın yapıldığı tarihlerde bir yerel seçim yapılmış olsaydı, CHP adayı Filiz Ceritoğlu Sengel yüzde 37,4 ile belediye başkanlığını kazanacaktı. AKP adayı Zeynel Bakıcı yüzde 29,2, bağımsız aday olan Hüseyin Vefa Ülgür’e destek oranı ise yüzde 20,5 olarak açıklandı. DEM Parti’nin oy oranı yüzde 3,1, İYİ Parti’nin ise yüzde 1,3 olarak belirtilirken, yüzde 4,2’lik bir kararsız seçmen de bulunduğuna dikkat çekildi. Kararsızların oyları dağıtıldığında da Ceritoğlu Sengel’in oyları yüzde 39,5’a, AKP’li Bakıcının oyları yüzde 30,7’ye, Hüseyin Vefa Ülgür’ün oy oranı yüzde 21,2’ye yükseldiği açıklandı.