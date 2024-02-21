“Selena” için yeni iddia

2006-2009 yılları arasında 3 sezon boyunca TV’de yayınlanan Selena dizisinin, müzikale uyarlanacağı iddia edildi. Yeni projede de başrolde Sinem Kobal’ın yer alacağı konuşuluyor.

Bir dönemin popüler dizisi Selena ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre altı yıl önce YouTube'a yüklenen ilk bölümü 24 milyon kez izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıklar başladı.

Müzikalde de başrolü dizide Selena karakterini canlandıran Sinem Kobal'ın oynayacağı ifade ediliyor.

Dizide Sinem Kobal’a Gökhan Keser, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu ve Zuhal Topal eşlik etmişti.

Bora Onur tarafından yönetilen ve Gani Müjde’nin de aralarında olduğu senarist grubu tarafından kaleme alınan “fantastik-komedi” türündeki Selena dizisi, 3 sezon boyunca (2006-2009) arasında ATV’de yayınlanmıştı.