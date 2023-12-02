Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güzellik merkezi sahibi ve fenomen Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dilan Polat'ın "şampiyonlar ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken, bir başka güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da önemli bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim. — Murat AĞIREL (@muratagirel) December 1, 2023

MASAK, Ciğerci ve Çıra hakkında "kara para aklama" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı. "Selin Beauty" isimli güzellik merkezleri bulunan Ciğerci, MASAK'ın inceleme başlatmasının ardından, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" demişti.

"Kara para aklama" suçlamasından tutuklanan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve "şampiyonlar ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm mal varlığına el konuldu. Fenomenler hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.