Selman Nacar imzalı İstanbul Ansiklopedisi dizisinin çekimleri başladı

Selman Nacar'ın yazıp yönettiği İstanbul Ansiklopedisi dizisinin çekimleri başladı.

Yapımcılığını Tims&B Productions’ın üstlendiği, birçok festivalden ödülle dönen İki Şafak Arasında ve Tereddüt Çizgisi filmlerine imza atan Selman Nacar'ın yazıp yönettiği İstanbul Ansiklopedisi dizisinin çekimleri başladı.

Yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Netflix dizisi İstanbul Ansiklopedisi; farklı kuşaklardan gelen, farklı kültürel atmosferlerde yetişmiş; istekleri, sırları, yalanları bambaşka olan ve birçok zıtlıklar barındıran Nesrin ile Zehra’nın hikâyesine odaklanıyor.

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizide, Doktor Nesrin karakterine Canan Ergüder, Zehra karakterine ise Helin Kandemir hayat veriyor.

Dizinin dikkatleri üzerine çeken oyuncu kadrosunda Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden ve Kaan Miraç Sezen gibi isimler de yer alıyor.

Kaynak: boxofficeturkiye