Selvi hukuku keşfetti: Kavala’nın ve Gezicilerin hapiste yatmasının Türkiye’ye ne faydası var?
Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Osman Kavala ve Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in durumundan bahsetti. Erdoğan'ın değişim iradesi göstermesi gerektiğini ve bunun işaretlerinden birinin Gezi Davası olabileceğini vurgulayan Selvi, "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var" diye sordu.
Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, Hürriyet'te bugün çıkan yazısında Osman Kavala'nın yanı sıra Gezi Davası'nda hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in durumundan bahsetti.
Uzun yıllardır AKP iktidarına verdiği destekle bilinen Abdülkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçim kazanması için 'değişim iradesi göstermesi' gerektiğini ifade etti.
Erdoğan'ın bugün partisinin grup toplantısında konuşacağını da aktaran Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra AK Parti’nin yeniden seçim zaferleri kazanmasını sağlayacak bir reçete sunması bekleniyor. Milletvekillerine yeni bir perspektif çizeceği konuşuluyor" dedi.
Gezi Davası'ndaki cezalara da değinen Selvi, şunları yazdı:
"...Bu, Türkiye’yi de rahatlatacak bir adım olur. Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar."