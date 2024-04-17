Selvi hukuku keşfetti: Kavala’nın ve Gezicilerin hapiste yatmasının Türkiye’ye ne faydası var?

Yandaş yazar Abdülkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Osman Kavala ve Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in durumundan bahsetti. Erdoğan'ın değişim iradesi göstermesi gerektiğini ve bunun işaretlerinden birinin Gezi Davası olabileceğini vurgulayan Selvi, "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var" diye sordu.

Medya 17.04.2024 10:33 Giriş: 17.04.2024 10:33

Güncelleme: 17.04.2024 10:55 Kaynak: Haber Merkezi

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