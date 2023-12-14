Selvi’den al haberi: İktidarla uyumlu şehirler hizmet alma konusunda avantajlıymış

Erdoğan’ın ‘görevini yerine getirmekle’ övündüğü, Abdulkadir Selvi, CHP’li belediyeleri hedef aldı. Selvi, AKP’nin seçim stratejisini Özgür Özel’i mi, yoksa İmamoğlu’nu mu hedef alarak yapma konusunda kararsız kaldığını ileri sürdü.

AKP’ye yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’li belediye başkanlarını hedef aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘belediyeler arasında hiçbir ayrım yapmadığını’ savunan Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

Selvi şunları yazdı:

“CHP’li belediyeler hizmet odaklı hareket etselerdi, şehirlerine büyük hizmetleri olurdu. Bunu yapanlar da oldu. Ama Ekrem İmamoğlu gibi cumhurbaşkanlığı ve CHP Genel Başkanlığı gibi ayrı bir ajandası olan isimler ise iktidarla çatışmayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan büyükşehir belediye başkanları ile bakanları bir araya getirmişti. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun kavga etmediği bakan, hakaret etmediği kabine üyesi kalmadı. Cumhurbaşkanı ile rekabete girmeye kalkıştı. Ne oldu? Polemik üretti. İstanbul’a eser kazandıramadı. Bu neyi gösterdi? Bu iktidar ile uyumlu şehirlerin hizmet alma konusunda avantajlı olduğu gerçeğini getirdi.”

AKP İKİ İSİMDE KARARSIZMIŞ

Selvi, AKP’nin yerel seçim kampanyasına da değindi. İktidarın kampanyasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel üzerinden mi, yoksa Ekrem İmamoğlu üzerinden mi yürüteceğine karar veremediğini iddia etti. AKP’nin ‘arafta’ kaldığını yazan Selvi, şunları öne sürdü:

“AK Parti seçim kampanyası için çalışmalara başladı. CHP’nin gündeminde ittifak arayışları ve Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel olmak üzere iki başlı bir sistem olduğu için ‘araf’ta bir durum söz konusu. Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edilmesi, yerlerine ise Ekrem İmamoğlu’nun mu, Özgür Özel’in mi istediği isimlerin geleceği konusunda da bir kafa karışıklığı mevcut. Vatandaş ise kendisine en iyi hizmeti verecek isimleri istiyor.”