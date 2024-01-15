Şemdinli'de kar kalınlığı 2,5 metreyi aştı: Ulaşım 'tünellerle' sağlanıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı evler kara gömüldü. Kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı Tekeli köyünde vatandaşlar evlerinden ahırlarına ya da komşularına açtıkları kar tünellerinden ulaşabiliyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Tanyolu mezrasında etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı evler kara gömüldü.



Doğu Anadolu Bölgesi’de etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

4 gündür devam eden kar yağışı Şendinli ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının yoğun ve etkili olduğu Tekeli köyü Tanyolu mezrasında kar kalınlığının 2,5 metreyi aştığı bölgede vatandaşlar evlerinden ahırlarına ya da komşularına açtıkları kar tünellerinden ulaşabiliyor.

Köy içinde en fazla 2 kişinin geçebileceği yollar açan köylüler ulaşımı bu şekilde sağlıyor.



Şemdinli’ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan birçok bölgede çığ düğmesi sonucu köy yolları ulaşıma kapandı.