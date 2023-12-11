Semra Güzel'in tahliye talebine ret

Eski Diyarbakır Milletvekili HDP'li Semra Güzel'in, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.

Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 27'nci dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tahliye talebi reddedildi.

2022 yılının Eylül ayında cezaevine giren Güzel'in yargılandığı dava Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma ile devam etti.

Güzel ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Güzel, Volkan Bora ile çekilmiş fotoğraflarına ilişkin "En başından beri söz konusu fotoğrafların çözüm sürecinde olduğunu inkar etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben de gitmedim. Birçok kişi yakınını görmeye militanların yanına gitti. Çözüm süreci keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi" dedi.

Güzel, tahliyesini talep etti.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Güzel'in tutukluluğunun devamına hükmedip duruşmayı erteledi.