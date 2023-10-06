Semra Güzel’in tutukluluğuna devam kararı: Öldürülen Volkan Bora'nın annesi tanık olarak dinlendi

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 5. duruşmasında, Adıyaman'da 2017'de operasyonda hayatını kaybeden Volkan Bora'nın annesi Songül Bora tanık olarak dinlendi.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, “silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 5'inci duruşması görüldü.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından tanık dinleneceğini belirtti.

Duruşmada, Adıyaman'da 2017'de hava destekli operasyonda hayatını kaybeden Volkan Bora'nın annesi Songül Bora tanık olarak dinlendi.

Bora, oğlundan haber alamayınca Güzel'in yanına gittiğini, onun da birlikte Volkan Bora'nın yanına gidebileceklerini söylemesi üzerine Diyarbakır'dan Şırnak'a gittiklerini, oradan pasaportla sınırı geçtiklerini anlattı.

Sınırdan geçtikten sonra minibüse bindiklerini, 15 dakika ilerledikten sonra indikleri yerde yanlarına iki kadının geldiğini anlatan Bora,PKK kampına gitme sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınların sivil kıyafetleri vardı, Semra Güzel'le konuştular. 1 saat gittik, ondan sonra gelen kişilerin getirdiği araca bindik. Semra ile benim gözlerimizi bağladılar. Telefonlarımızı aldılar. Bir araca bindik, orada indik gözümüzdeki bantları çıkardılar. Kamelya gibi bir yerdi, etrafta silahlı kişiler vardı. Benim tek amacım oğlumu görmekti. Oğlumun orada olmadığını söylediler. Sabaha kadar bekledik. Oğlumu gördüm, sonra orada üçümüz her yerde beraberdik. Üçümüz o çevreleri gezdik sonra başka bir bölgeye geçtik. Yine gözlerimiz bağlanmıştı. Oğlum yanımdaydı. İki gece böyle geçti. Üçüncü gece çıktık oradan. Dönerken de bizi bir araca bindirdiler aldıkları yere bıraktılar. Oradan sınır yakındı, minibüse binip Türkiye'ye geçtik."

Songül Bora, oğlunun sözlüsü olması nedeniyle Güzel'i tanıdığını en son 4-5 yıl önce görüştüğünü kaydetti.

Songül Bora'nın ifadelerine karşı söz alan Güzel de tanığın ifadelerinde çelişki olduğunu, ifadelerini psikolojik baskı altında verdiğini söyledi.

SAVCI, GÜZEL'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI TALEP ETTİ

Daha sonra ara karara yönelik görüşünü açıklayan savcı, sanığın tutukluluk halinin eylem ve delillerle orantılı olduğunu belirterek, Güzel'in tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Söz alan Güzel de "Benim tutukluluk halim isteniyor ama toparlanacak delil kalmamış, vekil olduktan sonra fotoğrafların basına yansımasıyla deliller bir araya getirilmiştir. Aile bağıyla çekilmiş bir fotoğraf var. Bu gibi davalarda birçok beraat kararı var. Bir siyasetçi olduğum için buradayım. O yüzden de bu duruşma için tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Ardından ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da 2017'de hava destekli operasyonda yaşamını yitiren PKK’li Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Güzel, hakkında çıkarılan "yakalama kararı" sonrasında 2 Eylül'de İstanbul'dan Edirne'ye giderken gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi isteniyor.