Semt pazarı protestosu: 1 yurttaş gözaltına alındı
Ümraniye'de AKP'li belediyenin 3 farklı mahallede kurulan pazar yerlerini birleştirerek tek noktada sabit pazar haline getirme kararına karşı Ümraniye Kent Savunması ve bölge halkı, eylem yaptı. Polisin müdahale ettiği eylemde Ümraniye Kent Savunması'ndan Bulut Can Okuducu gözaltına alındı.
Haber Merkezi
AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin ilçenin 3 farklı mahallesinde kurulan pazar yerlerinin birleştirilerek tek noktada sabit pazar haline getirilme kararına karşı Ümraniye Kent Savunması ve bölge halkı, “40 yıllık semt pazarı kültürü, rant uğruna yok ediliyor” diyerek tepki gösterdi.
“Pazar hakkımız, söke söke alırız” sloganlarının atıldığı yürüyüşte “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, pazarımızı geri istiyoruz” yazılı pankartı açılarak, belediye binasına doğru yürüyüşe geçildi. Polis, yürümek isteyenlerlere izin vermedi.
Çıkan arbedede Ümraniye Kent Savunması'ndan Bulut Can Okuducu gözaltına alındı. Okuducu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ümraniye Belediyesi önünde yetkililerin kışkırtması üzerine çıkan arbedede polis tarafından gözaltına alındım!” ifadelerini kullandı. Yurttaşlar ise Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile görüşmek istediklerini belirterek "Mahalle pazarının kurulduğu alanda toplandık. Polis müdahalesi ile yürümemiz engellendi. Pazarlarımızın kaldırılmasını istemiyoruz" dedi.