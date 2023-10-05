Semt pazarı protestosu: 1 yurttaş gözaltına alındı

Ümraniye'de AKP'li belediyenin 3 farklı mahallede kurulan pazar yerlerini birleştirerek tek noktada sabit pazar haline getirme kararına karşı Ümraniye Kent Savunması ve bölge halkı, eylem yaptı. Polisin müdahale ettiği eylemde Ümraniye Kent Savunması'ndan Bulut Can Okuducu gözaltına alındı.

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Fotoğraf: BirGün