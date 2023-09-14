Semt pazarının kaldırılmasına tepki: Halkın talebi görmezden geliniyor

AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin ilçenin 3 farklı mahallesinde kurulan pazar yerlerinin birleştirilerek tek bir noktada sabit pazar haline getirilme kararına yönelik tepkiler sürüyor. Ümraniye'de 40 yıllık semt pazarı kültürünün yok edildiğini vurgulayan Ümraniye Kent Savunması,"Ümraniye Belediyesi rant uğruna halkın talebini görmezden geliyor" dedi.

birgun.net

AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin ilçenin 3 farklı mahallesinde kurulan pazar yerlerinin birleştirilerek tek bir noktada sabit pazar haline getirilme kararına tepkiler sürüyor.

Ümraniye'de 40 yıllık semt pazarı kültürünün yok edildiğini vurgulayan Ümraniye Kent Savunması,"Ümraniye Belediyesi rant uğruna halkın talebini görmezden geliyor" dedi.

Ümraniye Kent Savunması adına açıklama yapan Bulut Can Okuducu, Atakent, Armağanevler ve İstiklal Mahalleleri'nde yıllardır aynı yerde kurulan semt pazarları, AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin kararıyla farklı bir mahalleye taşınmasına tepki göstererek "Bu pazarlar, çok uzak bir noktada sabit pazar adı altında bil bölgeye gönderiliyor. İnsanların bu bölgeye gidip alışveriş yapması çok zor" dedi.

"PAZARIMIZI GERİ İSTİYORUZ"

Pazarcı esnafından da çok yüksek bedellerde paralar istendiğini söyleyen Okuducu "Burada zaten yıllardır tezganladra belli ücretler ödemişler. Şimdi bütün haklarından mahrum ediliyorlar ve yeni kurulan yerde yeniden tezgah ve pazar yeri satılıyor. Biz bunun son bulmasını istiyoruz, pazarımızı geri istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle halkı ise pazarlarının kapatılmasına tepki göstererek "Biz domatesi çıkma alıyoruz, tezgahtan bile alamıyoruz. Şimdi markete mi gidelim?" diye sordu.