Senarist Akın Aksu’dan sinema eleştirmenlerine tehdit mesajı

'Ahlat Ağacı' ve ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmlerinin senaristlerinden olan, TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacak ‘Ufuklar ve Sınırlar’ adlı dizinin senaryosunda da imzası bulunan Akın Aksu, kendisini eleştiren sinema yorumcularına tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.

Oğulcan AYDIN

Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 'Ahlat Ağacı' ve ‘Kuru Otlar Üstüne’ gibi filmlerin senaristlerinden olan Akın Aksu, sinema eleştirmenlerine tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.

Senaryosunu Akın Aksu’nun yazdığı ve TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan ‘Ufuklar ve Sınırlar’ adlı dizi, YouTube kanalı ‘Kutsal Motor’un ‘Kıraathane’ adlı programında gündem edilmişti. Programda Kaan Karsan, Hasan Cömert ve Zeynep Ocak, Aksu’ya yönelik eleştirilerini dile getirmişti.

Zeynep Ocak, Kıraathane’nin dünkü bölümünde, yaptıkları eleştirilerin ardından Akın Aksu’nun kendisine attığı mesajı paylaştı.

Ocak’ın aktardığına göre Aksu, “Hakkımda hiçbir şey bilmeden ileri geri konuşmuşsun. İstanbul’da oturuyorum. 1 yıl Cihangir, 4 yıldır da Kurtuluş’ta oturuyorum. ‘Adamcağız’ değilim. Bunu iyice bir öğren, hocam diyerek sergilediğin o tavırları sana yediririm” ifadelerini kullandı. Aksu mesajının devamında ise “her platforma iş yapacağını” kaydederek şu sözlere yer verdi:

“ZEKİ’YMİŞ, NURİ BİLGE CEYLAN’MIŞ, HEPSİNİ ELEKTEN GEÇİRİYORUM”

“Gelelim diziye, projeden korkmana gerek yok. Çünkü Cihangir’de senin gibi kompleksli, seçkinci, trajedisi görünmeyecek kadar derinliksiz ve boyutsuz insanları ele almıyoruz. Biz daha çok sinemacıları, yani kendimizi ön plana alarak eleştiriyoruz ve Zeki’ymiş [Demirkubuz], Nuri Bilge Ceylan’mış hepsini elekten geçiriyorum. Aynı kendimi geçirdiğim gibi. TRT meselesini de açıklayayım. Bildiğin gibi TRT ve Kültür Bakanlığı’ndan fon almak yurtdışı fonlar için büyük referanstır ve bu yüzden sağcılar değil, solcu, Kürt ve feminist sinemacı arkadaşlarımız da devletin kuyruğundadır. Ben de her platformda iş yaparım, umurumda bile olmaz.”

“YANINDAKİ ERKEKLERİN TELEFON NUMARASINI YOLLA”

Mesajında, yazdığı başka bir senaryoya ilişkin de "bilgi" veren Aksun'un “Aklını kaybetmekten korkan Nietzsche tandanslı bir yazar, insan öldürme deneyimini tatmak ister. (Konu bana ait ve ben her filmde olduğu gibi kendimi anlatıyorum)" gibi sözler kullanması dikkat çekti.

Ocak’ın aktardığına göre Aksu, programın diğer yorumcularından Hasan Cömert ve Kaan Karsan’ın numaralarını ise şu şekilde istedi:

“Bana yanındaki erkeklerin telefon numarasını yolla. Bir de o zavallıların numaralarını bulmaya çalışırsam sinirim katlanacak. Arkadaşlarının cezaları ve pişmanlıkları kat kat artacak.”

Akın Aksu, tehdit mesajının ardından Instagram hesabından da Kutsal Motor ekibini hedef alan bir paylaşımda bulundu.

İKTİDAR DESTEKLİ TEHDİT

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Kutsal Motor ekibinden Hasan Cömert, “Herhangi bir hakaret etmedik. Aksine başka projelerde yer almasının daha doğru olduğunu söyledik. Bazı programlarda, bazı isimleri daha sert eleştirmemize rağmen bu tür durumlarla karşılaşmadığımız için böyle bir reaksiyon beklemiyorduk. Projenin yönetmeni 22.45’de Zeynep’i aradı, açmadı çünkü ortada bir tanışıklık yok. Ertesi gün öğle saatlerinde malum mesajlar geldi. Tehdit dolu ve üslubu korkunç bir mesaj attı Aksu. Biz de buna programda cevap verdik. Bu kişinin sektör ve dünyaya bakışı görülsün istedik. Program yayınlandıktan sonra mesajla tacizine devam etti. Ortada karşılıklı bir mesaj trafiği yok. Özellikle de Zeynep’e karşı yazdı mesajları” dedi.

Yaşananların onur nişanesi olduğunu belirten Zeynep Ocak ise Aksu’nun yönetmenin Kültür Bakanlığı proje onay kurulunda olduğunu ve Aksu’nun duruşunun iktidardan güç alarak bu cüreti sergilediğini söyledi.

SİNEMA DÜNYASINDAN DAYANIŞMA MESAJLARI

Öte yandan sinema sektörü Kutsal Motor ekibine dayanışma mesajları yolladı. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) hiçbir gerekçenin eleştirmenlerin doğrudan hedef alınmasının ve tehdit edilmesinin gerekçesi olarak gösterilmeyeceğini ve sinema dünyasının da bu davranışa karşı tutum almaya davet ettiklerini bir açıklama metni yayımladı. Altyazı Dergisi ise şu açıklamayı yaptı:

“Akın Aksu’yu kınıyoruz. Kültür sanat emekçilerinin, görüşlerini tehdit ve taciz korkusu hissetmeden özgürce ifade edecekleri alanlar oluşturmasını daima destekleyeceğiz” denildi.