Sendika değiştiren işçiler işten atıldı

BirGün/EGE

İzmir’de Narlıdere Belediyesi’nde çalışan ve başka bir sendikaya üye olan işçiler, sendikalarını değiştirerek DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasına üye oldu. İşçilerin Sendika değişikliği sebebiyle Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Şirvan Bektaş’ın işçilerle tek tek görüşerek sendikadan istifa zorladığı iddia edildi.

Genel-İş Sendikası bunun üzerine Bektaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Genel-İş Sendikasına üye olan 5 kişinin ise Narlıdere Belediyesi’ndeki işlerinden ekonomik gerekçelerle çıkarıldığı öğrenildi.

İşçiler, belediye binası önünde direnişe başlarken, işten çıkarılmak istenen bir işçi belediye binasının üst katlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çalışanın intihar girişiminin ise Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in müdahalesiyle sonlandığı belirtildi.

GERİ İADE EDİLDİLER

Belediye önünde açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Belediyenin işten çıkarma tehdidi bir sosyal cinayet girişimidir. Yaşanan sıkıntının sebebi biz ya da üyelerimiz değiliz. Yaşanan sıkıntının sebebi belli” dedi. Eylemin ardından işçiler işlerine geri iade edildi.