Sendika düşmanı DEDAŞ’ta direniş

Deniz GÜNGÖR

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (DEDAŞ) çalışan işçilerin insanca çalışma koşulları ve yaşanabilecek ücret talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemi devam ediyor. 70 ilçeye yayılan eylemler sonucunda önceki gün Urfa’da en az 50 işçi daha Kod-49’la işten çıkarıldı. DİSK’e bağlı Enerji-Sen Sendikası’nda örgütlü olan işçiler, işten çıkarmaların asıl nedeninin sendikalı olmaları olduğunu vurgularken sendikal haklarından vazgeçmeyeceklerine dikkat çekti.

Yaklaşık 6 yıldır DEDAŞ’ta çalışan ve önceki gün Kod-49’la işten çıkarılan bir işçi, “Görmediğimiz, yaşamadığımız haksızlık kalmadı. Protesto hakkımızı kullandık. Mobbing yapmaları, asgari ücreti lütufmuş gibi vermeleri, günlük yemek parasını 70 lira vermeleri, arkadaşlarımızın ölümünün ertesi günü sonrası tatile gitmeleri, arkadaşlarımız darp edildikten sonra ‘İşi bitirdiniz mi?’ diye sormalarına maruz kaldık ve mücadeleye başladık” dedi. İşçi, “Karşımızda bir canavar var. Kendi koltuklarını korumak için bizleri kollarımızdan, bacaklarımızdan, psikolojomizden ediyorlar. Zorlu bir bölgede çalıştığımız için maaşımıza ek yüzde 80 zam, gece vardiyasında kalanlar mesai tutarlarının artırılmasını, sendikal hakkımızı, işten çıkarılan arkadaşlarımızın iadesini, ekip ve ekip sorumluların kıdemlerine göre ücretlerine zam gelmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Mücadelenin yılların vermiş olduğu birikmişlik sonucu başladığına dikkat çeken başka bir işçi ise şöyle konuştu: “Saha personeli olarak ağır şartlar altında çalışıyoruz. Sorunlarımızı hep dile getirdik dönüş olmadı, hep yok sayıldık. Geçinemiyoruz. Sahada olduğumuz için daha çok harcama yapıyoruz ve aldığımız ücret temel ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yetmiyor. Sendika hakkımızı sonuna kadar savunacağız.”

DEDAŞ’ta işçilerin senelerdir sendikasız çalıştığını vurgulayan Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, “İşçiler, en temel hakkı olan sendikalı çalışma, sosyal, demokratik ve ekonomik hakları için bir mücadele başlattı. İşveren, işçilerin temel haklarını engelleme üzerine pozisyon alıyor’’ dedi.