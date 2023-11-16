Sendika düşmanlığı devam ediyor: Dezega Fabrikası’nda 8 işçi işten çıkartıldı

İzmir’de faaliyet gösteren Ukrayna menşeli Dezega Güvenlik Sistemleri Fabrikası’nda DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 8 işçi, işten çıkartıldı. Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek, “Hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Aycan KARADAĞ

İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu Ukrayna menşeli Dezega Güvenlik Sistemleri Fabrikası’nda, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 8 işçi işten çıkartıldı. Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek, fabrika yönetiminin kararının hukuksuz olduğunu ve bu hukuksuzluğa karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Çeltek, yaşanan süreçle ilgili, “Biz Dezega Güvenlik Sistemleri Fabrikası’nda örgütlendik. Fabrikada 140 işçi çalışıyor ve biz burada çoğunluğu aldık. Bakanlıktan da çoğunluk tespiti geldik. İşveren buna itiraz etti. Mahkeme süreçlerimizi kazandık. İşveren bunu gördükten sonra baskılara başladı. Son olarak 8 arkadaşımızı bahanelerle işten çıkardı” diye konuştu.

DİRENEREK KAZANACAĞIZ

İşverenin tutumuna tepki gösteren Çeltek, şunları dile getirdi: “Konuyu uluslararası boyuta taşıyacağız. Fabrika önünde mücadelemize başlayacağız. Hukuki süreç başlatacağız. İşçilerimizin haklarını koruyacağız. İşverenin bu tutumunu kabul etmiyoruz. İşçilerin sendikalı olmasına engel olamayacaklar. Direnerek kazanacağız.”