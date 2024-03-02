Sendika isteyen Lezita işçileri greve çıkıyor

Emek Servisi

İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında çalışan işçiler tüm engellere rağmen verdikleri mücadele ile sendikalaştı.

Mahkeme sürecinin de işçilerin lehine son bulmasına rağmen patron toplu sözleşme masasına oturmayınca Öz Gıda-İş üyesi işçiler grev kararı aldı.

Evrensel’in haberine göre kararlılıkları karşısında patronun paniğe sürüklendiğini belirten işçiler, patronun Hindistanlı işçileri mücadeleyi kırmak için kullandığını belirtti. Abalıoğlu’nun Hindistanlı işçileri Turgutlu’ya yerleştirdiğini ifade eden işçiler, “Abalıoğlu bize Anayasal bir hakkımız olan sendikalaşmayı tanımazken ‘Kesilmeyen tavukların vebali kimde kalacak’ diyerek ajitasyon yapıyor” dedi.

Tüm vardiya ve molalarda kendilerini toplayan Lezita Genel Müdürünün kendilerini, greve çıktıkları takdirde işe geri dönemeyecekleri yönünde tehdit ettiğini belirten işçiler, “Ya çemberin dışındasınız ya içinde. Biz Abalıoğlu ailesine sahip çıkacağınıza inanıyoruz diyerek bize gözdağı veriyorlar” diyor.