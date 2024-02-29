Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sendikacılara ev hapsi kararına tepki

Çalışma Yaşamı
  • 29.02.2024 06:00
  • Giriş: 29.02.2024 06:00
  • Güncelleme: 29.02.2024 07:47
Sendikacılara ev hapsi kararına tepki
Fotoğraf: Dev Yapı-İş

Emek Servisi

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi, Akar Grup ve Reis Elektrik’in ortaklığıyla inşa edilen “Yuvam Bahçeşehir” projesi inşaatında çalışan işçilere haklarını aradıkları için ev hapsi kararı verilmesine tepki büyük. İnşaat-İş ile Dev Yapı-İş üyeleri çalıştıkları inşaatlarda eylem yaptı.

Finans Merkezi inşaatında sendikalar tarafından yapılan eylemde “Üyelerimizin gasbedilen hakları için sendikal görevimizi yerine getirdiğimiz için hakkımızda verilen ev hapsi kararı işçi sınıfının örgütlenme hakkı karşısında hükümsüzdür.”

BirGün'e Abone Ol