Sendikacılara ev hapsi kararına tepki

Emek Servisi

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi, Akar Grup ve Reis Elektrik’in ortaklığıyla inşa edilen “Yuvam Bahçeşehir” projesi inşaatında çalışan işçilere haklarını aradıkları için ev hapsi kararı verilmesine tepki büyük. İnşaat-İş ile Dev Yapı-İş üyeleri çalıştıkları inşaatlarda eylem yaptı.

Finans Merkezi inşaatında sendikalar tarafından yapılan eylemde “Üyelerimizin gasbedilen hakları için sendikal görevimizi yerine getirdiğimiz için hakkımızda verilen ev hapsi kararı işçi sınıfının örgütlenme hakkı karşısında hükümsüzdür.”