Sendikalar çağrı yapmıştı: Fransa'da ilk ve ortaokul öğretmenleri greve gitti

Fransa'da eğitim alanında örgütlü 4 sendikanın çağrısının ardından ilk ve ortaokul öğretmenleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle bugün greve gitti. Ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 40'ının greve katılması bekleniyor.

Fransa'da ilk ve ortaokul öğretmenleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talebiyle greve gitti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen eğitim sendikalarının çağrısıyla başkent Paris ve birçok kentte öğretmenler greve gitti.

Sendikalar Aralık 2023'ten bu yana maaşları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunurken, Eğitim Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın devlet okullarına yönelik eleştirel açıklamaları öğretmenlerden tepki topladı.

HÜKÜMETE TEPKİ

Eğitim Bakanı Oudea-Castera'nın açıklamaları ile yaptıkları işin değersiz gösterildiğini düşünen öğretmenler, hükümete tepki gösterdi.

Eğitim sendikası FSU-SNUİpp'nin greve katılım oranını Paris için yüzde 65, Val-de-Marne, Drome, Ardeche ve Pyrenees-Atlantiques şehirleri için yüzde 50 olarak öngördüğü bildirildi. Ülke genelinde bugün ilk ve ortaokul öğretmenlerinin yüzde 40'ının greve gitmesi bekleniyor.

Fransa'da 4 eğitim sendikası tarafından Aralık 2023'te ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylemler başlatılmıştı. Tartışmalar, Bakan Oudea-Castera'nın devlet okullarında derslerin öğretmensiz geçtiğini, bu nedenle çocuklarını Paris'te özel okula gönderdiğini açıklamasının ardından daha da artmıştı.