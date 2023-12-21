Sendikalar Milei’ye karşı sokağı doldurdu

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Arjantin'de 9 Ocak'ta göreve başlayan aşırı sağcı cumhurbaşkanı Javier Milei, "şok" ekonomik önlemleri protesto edecekleri sosyal güvenlik ödeneklerini kesmekle tehdit ederken sendikalar sokağa çıktı. Muhalefetteki İşçi Partisi'nin de destek verdiği başkent Buenos Aires'teki kitlesel eylemlerde "İşçi haklarını çiğneyenlere geçit yok." denildi.

Sendikalar, Javier Milei hükümetinin açıkladığı yeni acil durum paketindeki kemer sıkma önlemleri arasında yer alan kamu istihdam sözleşmelerini yenilememe, kamu harcamalarında 42 milyon dolar kesinti yapma ve enerji ve ulaştırma teşviklerini kısma planlarına karşı çıktı. Milei, 10 Aralık'ta göreve başlarken "şok düzenlemeler" gerçekleştirileceğini ilan etmişti.