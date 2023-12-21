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Sendikalar Milei’ye karşı sokağı doldurdu

Dünya
  • 21.12.2023 06:00
  • Giriş: 21.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 21.12.2023 08:12
Sendikalar Milei’ye karşı sokağı doldurdu
İşçiler asgari ücretin artırılması için eylem yapmıştı. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler

Arjantin'de 9 Ocak'ta göreve başlayan aşırı sağcı cumhurbaşkanı Javier Milei, "şok" ekonomik önlemleri protesto edecekleri sosyal güvenlik ödeneklerini kesmekle tehdit ederken sendikalar sokağa çıktı. Muhalefetteki İşçi Partisi'nin de destek verdiği başkent Buenos Aires'teki kitlesel eylemlerde "İşçi haklarını çiğneyenlere geçit yok." denildi.

Sendikalar, Javier Milei hükümetinin açıkladığı yeni acil durum paketindeki kemer sıkma önlemleri arasında yer alan kamu istihdam sözleşmelerini yenilememe, kamu harcamalarında 42 milyon dolar kesinti yapma ve enerji ve ulaştırma teşviklerini kısma planlarına karşı çıktı. Milei, 10 Aralık'ta göreve başlarken "şok düzenlemeler" gerçekleştirileceğini ilan etmişti.

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