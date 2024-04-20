Sendikalaşan Volkswagen işçileri Amerika'yı salladı

Amerikan otomotiv sektöründe geçen yıl yaşanan grevlerin ardından sendikalaşma rüzgarı güney eyaletlerine de sıçradı. Tennessee eyaletindeki Volkswagen fabrikası işçileri sendikalaşma kararı aldı. Güney eyaletlerinin valileri işçileri tehdit etti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen'in (VW) ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Chattanooga kentinde kurulu fabrikasında çalışan işçiler, yaptıkları oylamayla Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) sendikasına üye olma kararı aldı.

Oylamaya fabrikadaki 4 bin 300 işçinin yüzde 84'ünün katıldığı ve yüzde 73'ünün sendikalaşma yönünde oy kullandığı aktarıldı. Sendika, sonucu "tarihi bir zafer" olarak nitelerken, ilk defa Detroit'teki üç otomobil üreticisi dışında bir güney eyaletindeki otomotiv fabrikasında örgütlendiklerini duyurdu.

Fotoğraf: Consejo Laboral Central de Tennessee

SIRADA DİĞER ŞİRKETLER VAR

Sendikanın bundan sonraki hedefi, Mercedes, Hyundai, Honda, Toyota, Tesla, BMW ve Kia fabrikalarında örgütlenmek.

Gelecek ay, Tennesee eyaletinin güneyindeki Alabama'nın Tuscaloosa kentindeki Mercedes-Benz fabrikasındaki 5 bin işçi, UAW sendikasına katılım için oylama yapacak.

UAW sendikası geçen yıl General Motors, Ford Motor ve Stellantis fabrikalarındaki altı haftalık tarihi grevler sonrasında yaklaşık 150 bin işçi için önemli kazanımlar elde etmişti.

Detroit kenti dışında fabrikalar kuran ve sendikasız yola devam eden Toyota, Honda, Hyundai ve diğer yabancı şirketlerin daha düşük işçi maliyetlerinden yararlanarak ABD'de önemli pazar payları elde etmesi, Detroit'teki otomobil üreticileri için endişe kaynağı olmuştu.

Geçen yıl Detroit'teki grevlerde elde edilen kazanımlar, VW işçileri için de sendikalaşma konusunda teşvik edici oldu. Detroit dışındaki bazı otomobil fabrikalarında da patronlar, sendikalaşma korkusuyla işçi ücretlerinde artışa gitmişti.

VALİLER TEHDİT ETTİ

Tennessee, Alabama, Georgia, Mississippi, Güney Carolina ve Teksas valileri, UAW'ın sendikalaşma hamlesine karşı bir bildiri yayımladı ve "İyi maaşlı işleri sürdürmek ve ABD otomobil imalat sektörünü büyütmeye devam etmek istiyoruz. Başarılı bir sendikalaşma hamlesi bu büyümeyi durduracaktır" dedi.

Başkan Joe Biden ise açıklama yaparak Volkswagen işçilerini tebrik etti ve sendikalaşmaya karşı çıkan eyalet valilerine tepki gösterdi. Biden, valilerin işçilerin sendikalaşma oylamalarını etkilemeye çalıştıklarını belirterek "Amerikalı işçilerin sendikalaşma konusundaki yasal haklarını kullanmalarından korkacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.