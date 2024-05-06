Sendikalı işçilere gözdağı

Atlas Denim'de sendika üyesi 8 işçi tazminatsız işten çıkarıldı. Cengiz Çelebi, diğer işçilere gözdağı için işten atıldıklarını belirtti. Sendika avukatı, çalışanların sendikal haklarını engelleyen işverenin suç işlediğini kaydetti.

Bilge Su YILDIRIM

Adana’da kot kumaşı üretimi yapan Atlas Denim’de Birleşik Tekstil Dokuma Ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) üye olan işçiler, “imalatta ürüne zarar vermek”, “işi aksatma” gibi asılsız gerekçelerle işten atıldı. Sendika dün işten çıkarmaları protesto etmek için fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İşten atılan işçilerin de katıldığı basın açıklamasında İşçiler, patronun sendika düşmanı uygulamalarına karşı işçileri birlik olmaya çağırdı.

BirGün’e konuşan işçilerden Ali Himmet Toybuk, taraflarına bildiren “imalatta ürüne zarar verme” ve “işi aksatma” gibi işten çıkarılma gerekçelerinin, “sendikal faaliyet sürdürdükleri için işten attık” denilemediği için uydurulduğunu söyledi. “Ellerinde hiçbir delil olmadan tazminat hakkımızı da vermeyerek bizi işten attılar” diyen Toybuk, fabrikada çalışan işçilerin çalışma koşulları yüzünden oldukça memnuniyetsiz olduğunu kaydetti; fazla mesai, amir baskısı ve mobbingin fabrika içinde oldukça yaygın olduğunu vurguladı.

AMAÇ GÖZDAĞI VERMEK

İşten çıkarılan bir diğer işçi Cengiz Çelebi ise 8 arkadaşıyla birlikte işten atılmalarının amacının diğer işçilere gözdağı vermek olduğunu belirtti. Çelebi, "‘Sendikal faaliyet sürdürdüğünü tespit ettik o yüzden işten atıyoruz’ diyemediklerinden her türlü yalan ve iftirayı atıyorlar. Üstelik tazminat hakkımızı da bize vermediler. En ufak sorunda bize kapıyı gösterip ‘Beğenmiyorsan buyur git, tazminat falan da vermeyiz, istediğin yere git şikâyet et’ diyorlar” dedi.

BU İLK DEĞİL

BİRTEK-SEN avukatlarından Tugay Bek, Atlas Denim patronunun, işçileri tazminat ödemeden işten çıkarma gibi bir alışkanlığının olduğunu kaydetti. 1,5 yıl önce sendikalarına üye olan Atlas Denim işçilerinin de sendika üyesi olduktan kısa bir süre sonra işten çıkarıldığını hatırlatan Bek, fabrikadaki kötü çalışma koşullarına dikkat çekti. Bek, “Bine yakın işçi çalışıyor, çoğunun aldığı maaş ise kıdem farksız asgari ücret. Fabrikada aynı zamanda fazla mesai zorunlu tutuluyor. Buna ek olarak iş yerinde mobbing çok yaygın, işçilere verilen yemekler ise oldukça kötü" diye konuştu.

İşçilerin tüm bu kötü çalışma koşulları sonucunda sendikalarına üye olmak için başvuruda bulunduklarını söyleyen Bek, işverenin işçilerin sendika üyesi olduğunu öğrendikten sonra işten attığını vurguladı. “İşçilere gerekçe olarak ‘imalatta ürüne zarar vermek’, ‘işi aksatmak’ gibi nedenler bildiriyorlar, ancak bu suçlamaların tamamı asılsız. Biliyoruz ki bu işten çıkarmaların asıl nedeni işçilerin sendikal haklarını kullanarak BİRTEK-SEN üyesi olmaları” diyen Bek, işten çıkarmalara büyük tepki olduğunu kaydetti. İşten çıkarılan 8 işçi için işe iade ve sendikal tazminat talepleriyle sürecin takipçisi olacaklarını belirtirken dava açacaklarını da ekledi. Bek, sözlerini “Biz BİRTEK-SEN olarak direnmeye devam ederek sendikal çalışmamıza devam edecek ve toplu iş sözleşmesi talebiyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.