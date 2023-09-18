Sene sonuna kadar anlaşma mümkün

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Azerbaycan tarafından temmuz ayında Laçin Koridoru’nun kapatılmasının ardından Erivan ile Bakü arasındaki Dağlık Karabağ gerginliği tekrar yükselirken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Azerbaycan ile bir barış anlaşmasının sene sonuna kadar imzalanabileceğini” söyledi. Rus devlet ajansı TASS’ın haberine göre Paşinyan, bu hedefe ulaşmak için Erivan’ın gerekli bütün adımları attığını belirtti.

Haberde Paşinyan’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında yıllardır ihtilafa neden olan Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan tek karayolu olan Laçin Koridoru'nun Azerbaycan tarafından kapatılması ve bu sebeple bölgede yaşanan “ciddi insani krizin” barış sürecini etkilediğini söylediği aktarıldı. Paşinyan'ın, “Laçin Koridoru'nun (Azerbaycan tarafından) kapanmasına ve Dağlık Karabağ'daki insani krize çok fazla zaman harcıyoruz. Bu enerji ve zaman, barış anlaşması için harcanmalı” dediği kaydedildi. Habere göre Paşinyan, “Ben her zaman sene sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanması mümkün çünkü böyle bir anlaşmayı imzalamak için bir zorunluluğu kabul ettim. Evet, bize göre anlaşmanın sene sonuna kadar imzalanması mümkün” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sovyetler Birliği’inin sona ermesinden bu yana Ermenilerin çoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ konusunda anlaşmazlık yaşayan Erivan ile Bakü, 2020’de patlak veren 44 günlük savaşın ardından Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ’ın büyük bir bölümü Azerbaycan’ın olmuştu. Ancak son aylarda Bakü yönetiminin bazı ihlaller sebebiyle bölgedeki Ermenilere ikmal sağlanan Laçin Koridoru’nun kapatması, iki ülke arasındaki tansiyonu tekrar yükseltmişti.