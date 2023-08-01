Senegal'de muhalif lider Sonko'nun tutuklanması protesto edildi: 2 kişi öldü

Senegal'de muhalif lider Sonko'nun "ayaklanma çağrısı yapma" iddiasıyla tutuklanması ve partisi PASTEF'in feshedilmesi nedeniyle çıkan protestolarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de Ousmane Sonko'nun tutuklaması ve PASTEF partisinin feshedilmesi nedeniyle gerçekleştirilen protestolarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sonko'nun Belediye Başkanı olduğu Ziguinchor kentinde, Sonko'nun tutuklanması ve partisi PASTEF'in feshedilmesi sonrasında çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz Cuma günü kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu 'zorla aldığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış.

Dün, sorgu hakiminin karşısına çıkan Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" iddiasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Karardan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı, liderleri ve yöneticileri aracılığıyla, destekçilerine sık sık 'ayaklanma çağrısında bulunduğu' gerekçesiyle PASTEF'in feshedildiğini açıklamıştı.

Bu iki kararın art arda gelmesi nedeniyle bazı kentler ve Dakar'ın banliyölerinde eylemler düzenlenmişti.

Birçok mağaza ve iş yeri, olayların büyüyebileceği endişesiyle bugün çalışmama kararı alırken, Fransız Enstitüsü cumaya kadar kapalı olacağını duyurdu.

Fransız Total de benzin istasyonlarının 3 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle hizmet veremeyeceğini bildirdi.

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da, 2021'de hakkındaki 'tecavüz' iddiasından beraat etmişti.

Ancak gençleri suça teşvik ettiği iddiasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, eylemlere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.